10 Eylül Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün senin için aşk hayatında bir dönüm noktası olabilir. Gökyüzünün en parlak yıldızı, ışığıyla dünyamızı aydınlatan Güneş’in, kadersel etkileri olan ve hayatımızın yönünü belirleyen Güney Ay Düğümü ile bir araya gelmesiyle, geçmişten bir duygu, belki bir anı, belki bir kişi, yeniden hayatına girebilir. Bu beklenmedik ziyaretçi, kalbinde unutulmuş bir kapıyı aralayabilir.

Ancak bu kez geçmişin gölgesinde kalmak yerine, bugünü kucaklaman gerektiğini bilmelisin. Geçmişe şefkatle, sevgiyle yaklaştığın bugün, senin için daha parlak bir yarını müjdeleyebilir. Yani bugün, geçmişe dair duygularınla yüzleşme ve onları kabullenme zamanı. Bu kabullenme ise geçmişe takılıp kalmak değil, onu anlamak ve ardından bugüne odaklanmak olmalı. Şimdi karar ver: Geçmişe gülümsemek mi, geleceği kucaklamak mı? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…