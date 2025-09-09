onedio
10 Eylül Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
10 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Eylül Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün zaman zaman hayatının disiplinli yönünün bedenine nasıl etki ettiğini konuşacağız. Fark ettin mi bilmiyoruz ama bazen bu disiplinli ve düzenli yaşam tarzın, bedenine bir miktar katılık olarak yansıyabiliyor. Özellikle de geçmişte yoğun bir şekilde zorladığın kemiklerin ve eklemlerin, bu durumdan en çok etkilenenler olabilir.

Biraz ağrın mı var? Bugün, Güneş ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

