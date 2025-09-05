onedio
6 Eylül Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

6 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Eylül Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün seninle gökyüzünden bahsetmek istiyoruz. Uranüs retrosunun etkisi altındasın ve bu durum özellikle hafta sonuna biraz daha dikkat etmen gerektiğini işaret ediyor. Bu etki, özellikle omurga ve eklemlerini vurguluyor, bu yüzden eğer masa başında uzun saatler geçiriyorsan, sırtında biraz daha fazla ağrı hissedebilirsin.

Biliyorum, işler yoğun ve masa başında geçirilen saatler kaçınılmaz. Ancak bu hafta sonu, biraz daha hareket etmeye ne dersin? Belki biraz esneme hareketleri yapabilir, belki biraz daha fazla yürüyüşe çıkabilirsin. Bu, sırtındaki ağrıları hafifletmeye yardımcı olacak ve seni daha enerjik hissettirecek. Hem ruhen hem de bedenen tazelenmek için ise mutlaka su sporlarını dene deriz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

