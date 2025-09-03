onedio
4 Eylül Perşembe Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

4 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Eylül Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay ile Chiron karesinin etkisi altında olacaksın. Bu durum, biraz kemiklerin ve eklemlerin üzerinde hassasiyet yaratabilir. Özellikle bel ve diz bölgelerine ekstra dikkat etmen gerekiyor. Bu bölgelerine aşırı yük bindirmemeye çalış, zira bugün bu bölgeler daha hassas olabilir. Ağır kaldırmaktan, uzun süreli oturmaktan veya aşırı egzersiz gibi aktivitelerden kaçın.

Bunun yerine, hafif hareketler yapmayı dene. Belki biraz yürüyüş, belki biraz hafif yoga... Bu tür aktiviteler, bugün için hem rahatlatıcı hem de sağlıklı olabilir. Ayrıca sıcak uygulamalar da oldukça faydalı olacaktır. Belki bir ılık duş, belki bir sıcak su torbası... Bu tür uygulamalar, hassaslaşan eklemlerini rahatlatabilir. Tabii sıcak uygulamalar ancak hekim önerisiyle yapılmalı, unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

