30 Ağustos Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, gökyüzündeki hareketlilik seni de etkisi altına alıyor. Bu dönemde, Merkür ve Ketu'nun bir araya gelmesi, zihinsel anlamda bir takım sıkıntıları beraberinde getirebilir. Belki de son zamanlarda kendini biraz daha stresli ve gergin hissediyorsun, belki de düşüncelerin bir türlü yerli yerine oturmuyor. İşte bu durumun sebebi tam olarak bu gökyüzü etkileşimi olabilir.

Fakat endişelenme, çünkü her sorunun bir çözümü vardır. Bu dönemde yoga veya meditasyon gibi zihni ve bedeni dengeleyen aktivitelere yönelmek, senin için oldukça faydalı olacaktır. Hem bedenini hem de zihnini yeniden dengeleyerek, bu stresli dönemi daha rahat bir şekilde atlatman mümkün. Belki de bu dönemde yeni bir yoga kursuna yazılmak veya evinin bir köşesinde meditasyon yapmak için özel bir alan oluşturmak, sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…