9 Eylül Salı Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz karmaşık geçebilir. Çünkü Ay ve Jüpiter arasında oluşan kare açı, hayallerini ve beklentilerini biraz daha yükseltiyor olabilir. Ancak, bu durum seni yanıltmasın. Kendini ve partnerini fazla zorlamamalısın. Unutma, aşkta mükemmellik diye bir şey yoktur. Herkesin kendi güçlü ve zayıf yanları vardır ve aşkın asıl anlamı, sevdiğin kişinin kusurlarıyla birlikte onu kabul etmek ve güçlü yanlarını desteklemektir.

Öte yandan eğer bekarsan ve bugün yeni biriyle tanışma fırsatın olursa, hemen ona büyük anlamlar yüklemek yerine, gerçekçi olmaya çalışmalısın. Anlık hevesler ve arzularla hareket etmek, seni beklenmedik durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Yeni bir ilişkiye başlarken acele etmek yerine, ona zaman vermek daha doğru olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…