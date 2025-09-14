15 Eylül - 21 Eylül Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta enerjin dalgalanabilir. Bunu dengelemek için hafif egzersizler, yoga dersi, tempolu yürüyüş ya da sadece biraz esnemek sana iyi gelebilir. Egzersiz, hem enerji seviyeni yükseltir, hem de genel ruh halini iyileştirir.

Beslenme konusunda ise taze sebze ve meyveler bu hafta menünde öne çıkmalı. Bunlar, vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar ve enerji seviyeni yükseltir. Son olarak, uyku düzenine dikkat etmen önemli. Yeterli ve kaliteli uyku, enerji seviyeni yükseltir ve genel sağlığını destekler. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…