15 Eylül - 21 Eylül Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Eylül - 21 Eylül haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta enerjin dalgalanabilir. Bunu dengelemek için hafif egzersizler, yoga dersi, tempolu yürüyüş ya da sadece biraz esnemek sana iyi gelebilir. Egzersiz, hem enerji seviyeni yükseltir, hem de genel ruh halini iyileştirir.

Beslenme konusunda ise taze sebze ve meyveler bu hafta menünde öne çıkmalı. Bunlar, vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar ve enerji seviyeni yükseltir. Son olarak, uyku düzenine dikkat etmen önemli. Yeterli ve kaliteli uyku, enerji seviyeni yükseltir ve genel sağlığını destekler. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

