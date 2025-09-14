15 Eylül - 21 Eylül Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta Venüs'ün Başak burcuna yaptığı ilerleyiş, aşk ve ilişkiler konusunda seni daha dikkatli ve seçici bir hale getirecek. Bu durum, özellikle bir partnerin varsa, ilişkindeki bağları daha da güçlendirecek bir etken olacak. İlişkindeki detaylara daha fazla önem vermeni sağlayacak bu geçiş, küçük jestler ve içten sohbetlerle ilişkini daha da canlandırmana yardımcı olacak.

Tabii henüz bekarsan ve o özel kişiyi arıyorsan, bu hafta gündelik yaşamın içinde ya da iş çevrenle olan etkileşimlerinde karşılaşacağın biri, kalbinde yeni bir aşkın tohumlarını ekebilir. Bu süreçte, doğru kişiyle bağlantı kurmak için iç sesine ve sezgilerine güvenmen oldukça önemli olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...