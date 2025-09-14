onedio
15 Eylül - 21 Eylül Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 15 Eylül - 21 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Eylül - 21 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta kariyerinde yeni ufuklara yelken açabilirsin. Heyecan verici fırsatlarla dolu bir haftaya başlıyorsun. Zira Venüs ile Mars altmışlığı, seni adeta bir yaratıcılık fırtınasına sürüklüyor ve ikna kabiliyetini zirveye taşıyor. İş hayatında yeni projelere adım atmak, eğitimle ya da seyahatle bağlantılı fırsatları kucaklamak için en uygun zaman dilimindesin. Sosyal çevrenden gelecek destekler, fikirlerini hayata geçirme sürecini daha da kolaylaştıracak. Maddi anlamda da sürprizlerle dolu bir hafta seni bekliyor; beklenmedik fırsatlar ve yeni iş birlikleri kapını çalabilir. 

Hafta ortasına geldiğinde ise Güneş ile Satürn karşıtlığı devreye giriyor ve sorumluluk gerektiren durumları ön plana çıkarıyor. İş ve maddi konularda daha temkinli hareket etmek, planlarını bir kez daha gözden geçirmek ve gereksiz risklerden kaçınmak senin için faydalı olacak. Bu dönemde sabrını koruyup kararlı bir şekilde hareket edersen, uzun vadeli kazançlar ve güvenli bir temel oluşturabilirsin. Kariyerinde sağlam adımlar atmak için bu etkiyi iyi değerlendirmen ise oldukça önemli.

Peki ya aşk? Venüs’ün Başak burcuna geçişi, ilişkilerinde daha özenli ve seçici olmanı sağlıyor. Eğer bir partnerin varsa, aranızdaki bağları güçlendirmek için detaylara daha fazla önem vereceksin; küçük jestler ve samimi sohbetler ilişkinizi daha da canlandıracak. Tabii eğer bekarsan, gündelik yaşamda ya da iş çevresinde karşılaşacağın biri kalbini çalabilir. Doğru kişiyle bağlantı kurmak için sezgilerine güvenmek oldukça önemli olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
