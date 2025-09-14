15 Eylül - 21 Eylül Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için yeni başlangıçların, heyecan verici fırsatların ve beklenmedik sürprizlerin kapısını aralıyor. Venüs ile Mars'ın uyumlu dansı, seni adeta bir yaratıcılık fırtınasına sürüklüyor ve ikna kabiliyetini zirveye taşıyor. İş hayatında yeni projelere adım atmak, eğitimle ya da seyahatle bağlantılı fırsatları kucaklamak için en uygun zaman dilimindesin. Bu enerji dolu haftada, sosyal çevrenden gelecek destekler, fikirlerini hayata geçirme sürecini daha da kolaylaştıracak. Ayrıca, maddi anlamda da sürprizlerle dolu bir hafta seni bekliyor.

Hafta ortasına geldiğinde ise Güneş ile Satürn'ün karşıtlığı devreye giriyor. Bu etki, sorumluluk gerektiren durumları ön plana çıkarıyor. İş ve maddi konularda daha temkinli hareket etmek, planlarını bir kez daha gözden geçirmek ve gereksiz risklerden kaçınmak senin için faydalı olacak. Bu dönemde sabrını koruyup kararlı bir şekilde hareket edersen, uzun vadeli kazançlar ve güvenli bir temel oluşturabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…