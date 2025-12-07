Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça özel bir hafta olacak gibi görünüyor. Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen açı, adeta bir şifa rüzgarı estirebilir. Bu rüzgar, belki de farkında bile olmadığın ya da uzun süredir ihmal ettiğin minik ağrılarına dokunuyor. Belki bir süredir sırtındaki o hafif ağrıyı göz ardı ediyordun ya da belki de ayak bileğindeki o ufak sızıyı önemsemiyordun.

İşte şimdi sana şifalanma fırsatı: Hadi fizyoterapi, masaj ya da doğru egzersizler gibi destekleyici tedavilere odaklan. Bu sayede normalden daha hızlı bir şekilde iyileşebilirsin. Yani, bu hafta bedenini dinlendirmek ve rahatlatmak için mükemmel bir zaman. Bu fırsatı kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…