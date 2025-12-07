Sevgili İkizler, bu hafta başlangıcında Merkür'ün Yay burcuna yaptığı heyecan verici geçiş, iş yaşamındaki enerjini tavan yaptırıyor. İş dünyasında yeni birliktelikler, taptaze ve yenilikçi düşünceler ve yeni insanlarla tanışma fırsatları adeta kapını çalıyor. İletişim konusundaki yeteneklerin bu dönemde adeta ışıldıyor; bir sunum, bir toplantı veya bir ürün tanıtımıyla tüm gözlerin üzerinde olduğunu hissedeceksin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise bu hızlı ve enerjik akış, daha derin ve anlamlı bir zekanın ortaya çıkmasına olanak sağlayacak. Bir projeyi en ince ayrıntısına kadar ele alıp işlediğin, bir raporu adeta mükemmelleştirdiğin veya bir krizi zekice ve ustaca çözdüğün bir dönem seni bekliyor. İşte tam da bu noktada, profesyonel alanda seninle birlikte çalışan herkes, liderlik yeteneklerini ve kararlılığını kabul edecektir. Hadi durma, yeteneklerini sergile ve gücünü göster! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…