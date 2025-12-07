Sevgili İkizler, bu hafta başında Merkür'ün Yay burcuna yaptığı geçiş, iş ilişkilerinde enerjini yükseltiyor. İş hayatında yeni ortaklıklar, taze fikirler ve yeni insanlarla tanışma fırsatları kapında. Zira, iletişimde yeteneklerin adeta parlıyor; bir sunum, bir toplantı veya bir tanıtım ile tüm dikkatleri üzerine çekiyorsun.

Hafta ortasına geldiğimizde ise bu hızlı enerji, daha derin ve anlamlı bir zekaya dönüşüyor. Bir projeyi minik detaylarına kadar işlediğin, bir raporu mükemmelleştirdiğin veya bir krizi zekice çözdüğün bir dönem seni bekliyor. İşte tam da bu noktada, profesyonel alanda seninle çalışan hemen herkes liderliğini kabul edecektir. Yeteneklerini sergilemekten ve söz sahibi olmaktan çekinmemen gereken bir dönemdesin, sesini duyur!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür'ün Uranüs ile arasındaki gerilimden etkilenebilirsin. Bu da ilişkilerinde heyecanlı bir elektriğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Aniden gelen bir mesaj, seni şaşkına çevirecek bir sır, eski bir arkadaşın yeniden hayatına girme çabası seni heyecanlandıracak. Yani bu hafta, kalbin öngörülemez ama çok canlı bir ritimle atacak. Haliyle bu hafta senin için bol sürprizli geçecek gibi görünüyor! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…