Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatının kozmik adresi olan Merkür, Uranüs ile biraz gerilimli bir dansa başlıyor. Bu durum, ilişkilerinde biraz da olsa heyecanlı bir elektriğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu elektrik, bazen seni şaşırtabilir, bazen de heyecanlandırabilir. İşte bu yüzden, bu hafta aşk hayatında hareketlilik bekleyebilirsin.

Belki de aniden gelen bir mesaj, belki de tahmin bile edemeyeceğin bir sır ya da eski bir arkadaşının yeniden hayatına girme çabası bu hafta, kalbini öngörülemez ama canlı bir ritimle kavuşturabilir. Bu bol sürprizli ve aşk dolu haftada payına düşeni almaya hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…