6 Ekim - 12 Ekim İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta zihinsel enerjin zirveye ulaşıyor! Tam da bu noktada beyninin bu hızlı tempoya ayak uydurabildiğini düşünürken, bedeninin bu hıza yetişmekte zorlandığını hissedebilirsin. Bu durum, hem fiziksel hem de zihinsel dengeni etkileyebilir.

Haftanın astrolojik etkileri arasında Merkür ve Plüton arasındaki gerginlik öne çıkıyor. Bu gerginlik, sinir sistemini gerebilecek ve belirli hassasiyetlere neden olabilecek bir enerji yaratıyor. Özellikle ellerin, bileklerin ve solunum sistemin bu hafta daha hassas olabilir. Bu nedenle, bu bölgelere ekstra özen göstermekte fayda var. Stresli ve yoğun bir hafta geçireceğin için zihnini rahatlatmanın ve merkezine dönmenin yollarını bulman önemli. Derin nefes egzersizleri yapabilir veya huzur verici müzikler dinleyebilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…