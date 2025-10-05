6 Ekim - 12 Ekim İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde Merkür'ün Akrep burcuna yaptığı geçiş, iş hayatında detaylara daha fazla odaklanman gereken bir dönemi başlatıyor. Bu süreçte, analitik zekanı kullanarak işlerin nasıl yürüdüğünü gözlemleyecek, hataları fark ederek çevrendeki kişileri hayrete düşürecek ve böylece daha verimli bir işleyiş için yeni bir düzen oluşturmanın yollarını arayacaksın.

Haftanın ortalarında ise, Merkür ile Plüton arasındaki kare açı, iş arkadaşların arasındaki gizli rekabetleri gün yüzüne çıkarabilir. Bu süreçte, özellikle iletişim becerilerin büyük önem taşıyor. Doğru kelimeleri kullanmayı başardığında, bu durumdan tahminlerinin ötesinde bir avantaj elde edebilirsin. Her ne kadar zorluklarla karşılaşsan da kararlı bir tutum sergileyerek bu durumdan galip çıkabilirsin.

Gelelim aşka... Aşk hayatında Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, seni duygusal bir sınavdan geçirecek. Gerçek hislerinle sorumluluk duygusu arasında bir denge kurmak zorunda kalabilirsin. Ancak bu dengeyi başarıyla kurduğunda, ilişkin daha da güçlenecek. Samimi bağların değerini anlamak için mükemmel bir dönemdesin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…