Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzü seni enerjik ve hızlı kararlar alabilecek bir ruh haliyle donatıyor. Merkür ile Mars'ın kavuşumu, senin eyleme geçme ve hızlı düşünme yeteneğini artırıyor. Bu hafta karşına çıkan fırsatları değerlendirmek için tereddüt etme. İş hayatında yoğun bir döneme giriyorsun. Bu dönemde hızlı hareket etmekten çekinme. Beklenmedik gelişmeler seni zorlayabilir ama zekan ve pratik yaklaşımınla bu durumları çözüme kavuşturabilirsin.

Öte yandan Terazi burcundaki Yeni Ay ise yaratıcılığını ve iş projelerini yeniden canlandırıyor. Bu dönemde yeni projelere başlama veya mevcut projelerini yeniden şekillendirme konusunda cesur adımlar atabilirsin. Ay'ın enerjisi, yeni başlangıçları ve taze fikirleri desteklerken, Neptün'ün etkisi ise iletişimde hassas ve dikkatli olmanı gerektiriyor. Yanlış anlamaları önlemek için sözlerini dikkatlice seç ve net ol.

Bakalım kalbini neler bekliyor? Bu hafta aşk hayatında küçük sürprizler seni bekliyor... Neptün'ün Balık burcundaki konumu sana enerjik bir ruh vadediyor. Arzularına, dürtülerine ve anlık heveslere kapılmaya hazırsın. Bu aralar flört etmek, hayatına yeni insanlar katmak ve biraz da aşk yaşamak gündeminde olabilir. Ancak sen yüzeysel bir aşk için yola çıkmış ve heyecan arıyorken, gerçek aşk seni bulabilir. İşte bu sürpriz her şeyi değiştirebilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…