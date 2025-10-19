onedio
20 Ekim - 26 Ekim İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:00

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 20 Ekim - 26 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Ekim - 26 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzü seni enerjik ve hızlı kararlar alabilecek bir ruh haliyle donatıyor. Merkür ile Mars'ın kavuşumu, senin eyleme geçme ve hızlı düşünme yeteneğini artırıyor. Bu hafta karşına çıkan fırsatları değerlendirmek için tereddüt etme. İş hayatında yoğun bir döneme giriyorsun. Bu dönemde hızlı hareket etmekten çekinme. Beklenmedik gelişmeler seni zorlayabilir ama zekan ve pratik yaklaşımınla bu durumları çözüme kavuşturabilirsin.

Öte yandan Terazi burcundaki Yeni Ay ise yaratıcılığını ve iş projelerini yeniden canlandırıyor. Bu dönemde yeni projelere başlama veya mevcut projelerini yeniden şekillendirme konusunda cesur adımlar atabilirsin. Ay'ın enerjisi, yeni başlangıçları ve taze fikirleri desteklerken, Neptün'ün etkisi ise iletişimde hassas ve dikkatli olmanı gerektiriyor. Yanlış anlamaları önlemek için sözlerini dikkatlice seç ve net ol.

Bakalım kalbini neler bekliyor? Bu hafta aşk hayatında küçük sürprizler seni bekliyor... Neptün'ün Balık burcundaki konumu sana enerjik bir ruh vadediyor. Arzularına, dürtülerine ve anlık heveslere kapılmaya hazırsın. Bu aralar flört etmek, hayatına yeni insanlar katmak ve biraz da aşk yaşamak gündeminde olabilir. Ancak sen yüzeysel bir aşk için yola çıkmış ve heyecan arıyorken, gerçek aşk seni bulabilir. İşte bu sürpriz her şeyi değiştirebilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

