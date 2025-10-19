onedio
İkizler Burcu
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

19.10.2025

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 20 Ekim - 26 Ekim haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için bir enerji patlaması olacak! Haftanın başında, Merkür ve Mars'ın kavuşumu, enerji seviyelerini tavana çıkaracak. Ancak bu durum bir yandan da sinir sistemini hassaslaştırabilir. Bu yüzden, ani ve düşünmeden yapılan hareketlerden kaçınman senin için en iyisi olacak. Kendini nasıl hissettiğini sürekli kontrol etmeye çalış, çünkü bu enerji patlaması seni biraz huzursuz hissettirebilir.

Öte yandan bu dönemde Terazi'deki Yeni Ay, sağlık ve stres yönetimi konusunda yeni bir sayfa açman için harika bir fırsat sunuyor. Belki de yeni bir diyet planı başlatma, daha fazla su içme ya da daha fazla uyuma gibi sağlıklı alışkanlıklar edinmek isteyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

