Sevgili İkizler, bu hafta senin için bir enerji patlaması olacak! Haftanın başında, Merkür ve Mars'ın kavuşumu, enerji seviyelerini tavana çıkaracak. Ancak bu durum bir yandan da sinir sistemini hassaslaştırabilir. Bu yüzden, ani ve düşünmeden yapılan hareketlerden kaçınman senin için en iyisi olacak. Kendini nasıl hissettiğini sürekli kontrol etmeye çalış, çünkü bu enerji patlaması seni biraz huzursuz hissettirebilir.

Öte yandan bu dönemde Terazi'deki Yeni Ay, sağlık ve stres yönetimi konusunda yeni bir sayfa açman için harika bir fırsat sunuyor. Belki de yeni bir diyet planı başlatma, daha fazla su içme ya da daha fazla uyuma gibi sağlıklı alışkanlıklar edinmek isteyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…