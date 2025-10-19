onedio
20 Ekim - 26 Ekim İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Ekim - 26 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında minik ama etkileyici sürprizlerle karşılaşmanı olmanı bekliyoruz... Gökyüzünde yerini alan Neptün, Balık burcunda konumlanarak sana enerji dolu bir ruh hali vadediyor. Bu durum, arzularına, dürtülerine ve anlık heveslerine daha fazla kapılmana sebep olabilir. 

Bu hafta flörtleşmeyi, hayatına yeni insanlar eklemeyi ve belki de biraz aşk yaşamayı düşünebilirsin. Ancak, bu süreçte yüzeysel bir aşk peşinde koşarken ve heyecan ararken, gerçek aşkın kapını çalabileceğini unutmamalısın. İşte bu beklenmedik sürpriz, tüm dengelerini değiştirebilir. Haftanın sonunda neler olduğunu birlikte göreceğiz. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

