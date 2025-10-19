Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında minik ama etkileyici sürprizlerle karşılaşmanı olmanı bekliyoruz... Gökyüzünde yerini alan Neptün, Balık burcunda konumlanarak sana enerji dolu bir ruh hali vadediyor. Bu durum, arzularına, dürtülerine ve anlık heveslerine daha fazla kapılmana sebep olabilir.

Bu hafta flörtleşmeyi, hayatına yeni insanlar eklemeyi ve belki de biraz aşk yaşamayı düşünebilirsin. Ancak, bu süreçte yüzeysel bir aşk peşinde koşarken ve heyecan ararken, gerçek aşkın kapını çalabileceğini unutmamalısın. İşte bu beklenmedik sürpriz, tüm dengelerini değiştirebilir. Haftanın sonunda neler olduğunu birlikte göreceğiz. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…