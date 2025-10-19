onedio
20 Ekim - 26 Ekim İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:00

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 20 Ekim - 26 Ekim haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünün enerjik ve dinamik bir atmosferi var ve bu senin ruh halini doğrudan etkiliyor. Merkür ile Mars'ın kozmik dansı, senin hızlı düşünme ve eyleme geçme kabiliyetini bir üst seviyeye taşıyor. Bu hafta, karşına çıkan fırsatları değerlendirmek için bir an bile tereddüt etmemen gerekiyor.

İş hayatında yoğun bir döneme giriyorsun, adeta bir koşuşturmacanın içine dalıyorsun. Ancak bu dönemde hızlı hareket etmekten çekinme. Beklenmedik gelişmeler, seni biraz zorlayabilir ama unutma ki, senin zekan ve pratik yaklaşımın sayesinde bu durumları çözüme kavuşturabilirsin.

Ayrıca, Terazi burcundaki Yeni Ay, yaratıcılığını ve iş projelerini yeniden canlandırıyor. Bu dönemde, yeni projelere başlama veya mevcut projelerini yeniden şekillendirme konusunda cesur adımlar atabilirsin. Ay'ın enerjisi, yeni başlangıçları ve taze fikirleri desteklerken, Neptün'ün etkisi, iletişim konusunda hassas ve dikkatli olmanı gerektiriyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
