19 Ağustos Salı İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün Ay ile Jüpiter’in enerjileri birleşiyor ve bu da ilişkilerinin genel seyrini değiştirebilecek bir etki yaratıyor. Bugün özellikle de yakın bir arkadaşının partnerinle olan samimiyeti, zihninde bazı soru işaretleri oluşturabilir. Bu durum karşısında belki de içten içe bir rahatsızlık hissedebilirsin, belki de biraz kıskançlık duygusu kapılabilir iç dünyan. Ancak, burada önemli olan nokta, tepkilerini ölçülü bir şekilde vermek ve durumun seyrini bir süreliğine gözlemlemek olmalı.

Bakarsın, belki de her şey gözünde büyüttüğünden çok daha masumdur. İşte tam da bu yüzden, emin olmadığın anlarda kıskançlık duygusuna kapılmamanı öneriyoruz. Unutma ki bazı aşırı ya da yersiz tepkiler, ilişkine tahmin ettiğinden çok daha fazla zarar verebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…