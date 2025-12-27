Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Aralık Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sağlığına odaklanabilirsin. Özellikle bağışıklık sistemin ve ayaklarınla ilgili konulara odaklanman gerekebilir. Zira Merkür ile Chiron'un oluşturduğu üçgen, ruhsal yorgunluğun bedenine nasıl yansıdığını daha net bir şekilde anlamanı sağlayabilir.

İşte bu durum, ruhunun bedenin üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu daha iyi anlamana yardımcı olabilir. Dikkat edersen, Chiron'un enerjisi sana, ruhsal ve fiziksel sağlığın birbirine ne kadar bağlı olduğunu gösterdiğini fark edebilirsin. Bu nedenle, bugün kendini biraz yorgun hissediyorsan, bu durumun ruhsal yorgunluktan kaynaklanabileceğini hatırlamalısın. Tam da bu yüzden uyku düzenine özellikle dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…