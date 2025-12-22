Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Aralık Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün zihinsel yoğunluğun artabilir. Bu durum ise bedenini de etkileyerek yorgunluk hissine dönüşebilir. Bu aralar kendini sanki bir maraton koşmuşsun gibi hissediyor olabilirsin. Ancak aslında bu yorgunluğun kaynağı, bedeninden çok zihnine bağlı.

Tam da bu yüzden uyku düzenine özellikle dikkat etmelisin. Uykunun kalitesi, hem zihinsel hem de bedensel enerjini toparlamanda büyük bir rol oynayacak. Gece yatağına girdiğinde, uykuya dalmanı kolaylaştıracak bir rutin oluşturmayı düşünebilirsin. Belki bir kitap okuyabilir, belki de hafif bir müzik dinleyebilirsin. Ayrıca ekran detoksu da tavsiye etmeliyiz. Teknolojiden ve beyaz ışıktan uzaklaşmak da sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…