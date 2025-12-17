onedio
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Aralık Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 18 Aralık Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 18 Aralık Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 18 Aralık Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugünün enerjisi senin için biraz zorlayıcı olabilir. Zihinsel yorgunluğunun, bedenini de etkileyeceği bir gün olabilir. Konsantrasyonunun dağılacağı, odaklanma yeteneğinin azalacağı ve belki de baş ağrıları çekeceğin bir dönemdesin. Belki de dikkatini uzun süre aynı noktada tutmakta zorlanabilirsin. 

Tam da bu noktada nefes egzersizleri ve su tüketimini artırmak gündeminde olmalı. Derin nefesler alıp vererek hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilirsin. Ayrıca, ekran süresini de azaltmalısın baş ağrıların için. Bu yüzden ara sıra mola verip gözlerini dinlendirmen de önemli olacaktır. Tabii ekran başından kalkmışken temiz hava almayı da ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için biraz daha hassas bir gün olabilir. Özellikle kalça, uyluk ve bacak bölgelerindeki hassasiyet nedeniyle uzun süre ayakta kalmak ya da ani hareketler yapmak seni zorlayabilir. Bu nedenle, gün boyunca hareketlerini ölçülü bir şekilde gerçekleştirmen önemli.

Spor yapmayı seviyor olabilirsin ancak bugün ölçüyü kaçırmaman gerektiğini de unutma. Aşırıya kaçmadan, bedenine zarar vermeden spor yapman, sağlığını korumanın yanı sıra, kendini daha enerjik hissetmeni de sağlayacak. Belki de bugün için en iyi seçenek ise açık havada yapılan hafif bir yürüyüş olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kemiklerin, dizlerin ve eklemlerine dikkat etmelisin. Günlük hayatının stresi ve koşturmacası, bedenine ekstra bir yük bindirebilir. Bu durum, sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Doğru duruş, kemik ve eklemlerini koruyabilir ve ağrıları önleyebilir. Kendine sert davranmak yerine, bedenini destekleyen bir tempo tutturman gerekiyor. 

Öte yandan bugün, soğuk hava koşullarına karşı korunmak için de gereken önlemleri almanda fayda var. Sıcak tutacak giysiler giymek, ısınma hareketleri yapmak ve beslenmene dikkat etmek, bu süreçte her zamankinden önemli olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz hareketli geçebilir. Dolaşım sistemin ve ayak bileklerin hassaslaşabilir, bu yüzden uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınman önemli. Belki biraz rahatsızlık hissedebilirsin, belki de bir uyuşma ya da yorgunluk hissi olabilir. Bu durumda, gün içinde biraz daha hareket etmeye, kan dolaşımını desteklemeye özen göstermen gerekiyor.

Biraz esneme, yürüyüş yapma veya belki de biraz dans etme, kan dolaşımını hızlandırmanın ve ayak bileklerindeki hassasiyeti hafifletmenin harika bir yolu olabilir. Ayrıca, zihinsel yoğunluk da bedensel gerginlik yaratabilir. Özellikle yoğun bir iş günü geçiriyorsan, kısa molalar vermek sana iyi gelebilir. Belki bir kitap okuyabilir, belki de biraz meditasyon yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için biraz daha hassas bir gün olabilir. Sindirim sistemin ve bağırsakların bugün daha duyarlı hale gelebilir ve bu durum, beslenme düzenindeki ufak tefek değişikliklerden bile etkilenebilir. Öğün atlamak ya da ağır, yağlı yiyecekler tüketmek, senin için bugün pek de iyi bir fikir olmayabilir.

Vücudunun verdiği küçük sinyalleri göz ardı etmemen gereken bir gün seni bekliyor. Düzenli, sade ve hafif beslenme, bugün senin için en iyisi olabilir. Bu tür bir beslenme düzeni, hem bedensel hem de zihinsel olarak seni rahatlatabilir ve gün içinde daha enerjik hissetmeni de sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kendine dikkat etmelisin! Kalbinin ritmi, tansiyonun ve genel dolaşım sistemin açısından bedenini aşırı zorlamamak senin için önemli. Biliyoruz ki, hayatın hızlı temposu ve stresli ortamlar bazen kaçınılmaz olabiliyor. Ancak bugün, bu tür durumları mümkün olduğunca sınırlaman gerekiyor. Çünkü bu tür durumlar seni gereğinden fazla yorabilir ve enerjini düşürebilir.

Bir diğer önemli nokta ise su tüketimin. Bugün, su tüketimini biraz daha artırman gerekiyor. Su, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlar ve enerji seviyelerini yükseltir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün enerji seviyen zirveye ulaşabilir. Yine de zaman zaman vücudunun biraz mola vermeni talep ettiğini hissedebilirsin. Gün boyu kendini zorlamaya, dur durak bilmeden hareket etmeye meyilli olsan da kaslarının, eklemlerinin ve baş-boyun bölgenin biraz daha hassas olduğunu unutmamalısın.

Dikkat et, bu hassasiyetler sana bir şeyler söylüyor olabilir. Belki de vücudun, ona biraz daha fazla özen göstermeni, biraz daha fazla dinlenmeni talep ediyor olabilir. Kısa molalar vermek, biraz daha fazla uyumak ve genel olarak uyku düzenine dikkat etmek bugün senin için özellikle önemli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz daha rahat ve konforlu bir gün olacak gibi görünüyor. Ancak bu konforu sağlarken bedenini de ihmal etmemen gerekiyor. Özellikle boyun, boğaz ve omuz bölgelerin bugün daha hassas olabilir. Bu nedenle, soğuk ve sıcak dengesini korumak için ekstra özen göstermelisin.

Bir diğer önemli nokta ise beslenme. Bugün, yiyecekler konusunda aşırılıklara kaçmamaya çalış. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme, hem genel sağlığını korumana yardımcı olacak hem de bedenini daha enerjik hissetmeni sağlayacaktır. 

Tabii ki, günün sonunda bedenini gevşetmek için biraz zaman ayırmayı; meditasyon, hafif bir yürüyüş veya sakin bir müzik eşliğinde egzersizi de unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugünün enerjisi, belini, böbreklerini ve vücudunun sıvı dengesini öne çıkarıyor. Belki de su içmeyi unuttuğun bir gündesin. Ama dur, bu bir uyarı olabilir! Vücudunun ihtiyaç duyduğu suyu almadığında, böbreklerin bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Bir de bel ağrılarına dikkat! Uzun süre hareketsiz kalmak bel bölgende gerginliğe neden olabilir. Belki de bugün ofiste çok fazla oturmak zorunda kaldın veya uzun bir yolculuk yaptın. Bu durumda belini rahatlatmak ve gerginliği azaltmak için hafif egzersizler yapmayı düşünebilirsin. Biraz yoga, belini esnetmek için birkaç dakika ayakta durmak veya hafif bir yürüyüş yapmak belini rahatlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz iniş çıkışlı olabilir. Bağışıklık sistemin ve genel enerji seviyende dalgalanmalar yaşayabilirsin. Normalden daha hızlı bir şekilde yorulduğunu hissedebilir, belki de biraz daha fazla uyuma ihtiyacı duyabilirsin. Bu durum, gün içindeki aktivitelerini biraz yavaşlatman gerektiğinin bir işareti olabilir.

Ayakların ve lenf sistemin bugün biraz daha hassas olabilir. Bu nedenle, kendini zorlamaktan kaçınman ve dinlenmeye öncelik vermen önemli olacak. Belki biraz ayaklarını yukarı kaldırabilir, lenf drenajına yardımcı olacak hafif bir masaj yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için biraz duygusal bir rüzgar esiyor gibi görünüyor. Duygusal iniş çıkışların, bedenine hafif bir etkisi olabilir. Miden ve sindirim sistemin bugün biraz daha hassas olabilir, bu yüzden dikkatli olmanı öneriyoruz. Hızlı yemek yemek ya da stres, bu hassaslığı biraz daha arttırabilir.

Böyle günlerde, bir fincan ılık içecek mucizeler yaratabilir. Belki bir bardak ılık bitki çayı ya da bir fincan sıcak çikolata, ruhunu ve bedenini rahatlatabilir. Ayrıca, hızlı ve stresli bir tempo yerine, daha sakin ve ağırdan alan bir tempo sana daha iyi gelebilir. 

Unutma ki düzenli ve dengeli öğünler de bu dönemde çok önemli. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, hem bedenini hem de ruhunu güçlendirir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için biraz daha hassas bir gün olabilir. Hormonlarının biraz daha dalgalı olabileceğini ve bağışıklık sisteminin de daha hassas olabileceğini unutma. Bu nedenle, kendini yorgun hissettiğinde hemen enerji içeceğine sarılmak yerine, biraz dinlenmeye ve vücuduna iyi bakmaya özen göstermelisin.

Bir süredir göz ardı ettiğin, belki de unuttuğun bir konu bugün tekrar gündemine gelebilir. Belki de bir süredir üzerine gitmediğin bir iş, belki de bir süredir ihmal ettiğin bir arkadaş... Kim bilir? Ancak unutma, bugün vücudunu dinlemek ve ona iyi bakmak senin için en iyisi olacak. Kendine biraz zaman ayır, belki biraz meditasyon yap, belki de biraz yürüyüşe çık. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

