Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Aralık Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün biraz stresli geçebilir. Bu durum ise seni biraz yorabilir. Bedensel anlamda güçsüzleşmesen de bazen farkında olmadan çene ve boyun kaslarını sıkabilirsin. Tabii bu durum bedeninde ağrılara, yüzünde ve omurganda hassasiyete yol açabilir.

Günün stresini uykuya da taşırsan, diş gıcırdatma sorunu da yaşayabilirsin. Bu sa uyku kaliteni olumsuz etkileyebilir. İşte tüm bunlardan korunmak adına gün içinde kendine zaman ayırıp yüz ve boyun kaslarını gevşetmeye odaklanman gerekebilir. Bu küçük egzersizler, hem kaslarını rahatlatacak hem de diş gıcırdatma riskini azaltacaktır. Tabii seni stresten uzaklaştırdığı için yorgunluk hissi de azalabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…