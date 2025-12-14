Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Aralık Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünün enerjileri bedensel anlamda seni zorlayabilir. Zira Mars, Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve bu durum senin kariyer hedeflerine olan tutkunu ve ulaşma hırsını bir hayli arttırıyor. Haliyle bu dönemde, 'yapmalıyım' baskısı altında hissedebilirsin kendini!

Sürekli baskı ve kontrol ise baş ve boyun bölgende biraz gerginlik yaratabilir. Belki de biraz yoga yapmayı düşünmelisin, ne dersin? Günde birkaç kez bilinçli olarak yüz ve boyun kaslarını gevşetmek, bu gerginlik ağrılarını hafifletebilir. Unutma, her şeyi yapabilirsin ama bedenine iyi bakarsan! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…