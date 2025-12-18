Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Aralık Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde meydana gelen Güneş ile Chiron üçgeninin etkisi altındasın. Bu durum hayatında bazı önemli değişikliklere yol açabilir. Bu etkinin en belirgin yansıması ise kendini aslında seninle doğrudan ilgisi olmayan bir durumun sorumlusu gibi hissetme durumundan kurtulman olacak. İşte bu sayede özgürleşecek ve ruhen şifalanacaksın.

İşte bu özgürleşme süreci, belki de uzun süredir baş ağrısı veya boyun gerginliği şeklinde kendini gösteren kronik bir semptomun hafiflemesine de neden olabilir. Çünkü beden ve ruh bir bütündür, birinin rahatlaması diğerini de olumlu yönde etkiler. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…