Günlük Burç Yorumuna Göre 19 Aralık Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün kendini nasıl hissediyorsun? Zira, Güneş ile Chiron üçgeninin şifa verici enerjisi, bugün seninle birlikte! Bu enerji, kendini ifade etme şeklini ve kişisel hedeflerini derinden etkileyerek seni tamamen yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Kendine ait olmayan ama bir şekilde üstlenmek zorunda kaldığın bir yükü nihayet omuzlarından atma fırsatı da bulabilirsin şimdi. Hani uzun yıllardır 'Keşke başarsam' dediğin şey var ya, işte ona adım atmak bugün senin en büyük ruhsal zaferin olacak!

Kariyerinde etkisini gösteren bu şifa enerjisi ile uzun süredir yeteneklerini küçümsediğin bir alanda bile kendini gösterebilirsin. Artık kendi hayatını yönetmenin zamanı gelmedi mi? Tabii bunun için risk almalı ve belki de masa başı işini bırakıp tamamen yaratıcı bir projeye odaklanma kararı alabilirsin. Artık kendini ispat etme çabası yerine, gücünü kabul etmeli ve yapabilceklerini göstermelisin!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş ve Chiron'un enerjisi sayesinde ilişkilerindeki savunmacı tavrın yumuşuyor. Partnerinle arandaki hassas bir konuyu gerçekten iyileştirme niyetiyle ele alabilir, dürüstlükle ilerleyebilirsin. Pasif agresif ya da öfkeli yaklaşımları bir kenara bırakarak suların durulmasını sağlayabilirsin. Tabii bekarsan, geçmişte aşkta yaşadığın hayal kırıklıklarını bir kalkan olarak kullanmayı bırakmalısın. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…