Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 24 Aralık Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün öncelikle bel ve alt sırt bölgenizde hassasiyet hissedebilirsin. Eğer uzun süreler boyunca ayakta kalarak ya da oturarak çalıştığın bir iş ile meşgulsen, bugün her zamankinden biraz daha fazla zorlanabilirsin. Bu durumda ise belki de biraz daha fazla mola vermen gerekebilir. Zira, bedenin düşündüğünden çok daha fazla yoruluyor ve reaksiyon gösteriyor olabilir.

Tam da bu noktada omurganı iyileştirmek ve güçlendirmek için duruşunu değiştirmeye çalışmalısın. Bunun için fizyoterapi, spor ve egzersiz rutinleri düşünmelisin. Bedenine güç verecek her türlü aktivite senin için iyi olabilir. Yeter ki güç harcamaya değil, güç kazanmaya odaklan bugün! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…