7 Haziran Cumartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugünlerde aşk hayatında zihinsel çekicilik ve bağın önemini daha fazla hissetmeye başladığını fark ediyor musun? Evet, fiziksel çekicilik elbette önemli, ama birlikte derin ve anlamlı sohbetler edebileceğin biriyle kurduğun bağ, çekiciliğin çok daha ötesine geçebilir.

Düşünsene, belki de birlikte bir kitap tartışabilirsin. Hem de öyle sıradan bir tartışma değil, kitabın her bir satırını, her bir karakterini, hikayenin her bir dönemeçini analiz edebileceğin, derinlemesine bir tartışma... Ya da belki de bir film hakkında fikirlerinizi paylaşabilirsin. Filmin kurgusunu, yönetmenin tercihlerini, oyuncuların performanslarını konuşabilir, birbirinize farklı bakış açıları sunabilirsiniz.

Bu tür sohbetler, aranızdaki çekimi bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Fiziksel çekicilikten çok daha derin ve kalıcı bir çekim bu. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…