7 Haziran Cumartesi Boğa Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün sana biraz maddi konulardan bahsetmek istiyoruz. Tam da bunun için dijital dünyanın neredeyse sınırsız olanaklarına bir göz at, belki de yeni bir gelir kapısı aralamanın tam zamanıdır.

Hayal et, belki bir blog açabilir, belki de bir e-ticaret sitesi kurabilirsin. Kim bilir, belki de bu yeni girişiminle yeni bir gelir akışı oluşturabilirsin. Merkür'ün etkisi altında olduğun bu dönemde, klasik düşünme kalıplarını bir kenara bırakmanın tam zamanı. Farklı kazanç yollarını keşfetmeye açık ol ve belki de hiç düşünmediğin bir alanda, hiç beklemediğin bir fırsat seni bekliyor olabilir.

Biraz cesaret ve açık bir zihinle. Merkür'ün etkisi altında olduğun bu dönemde, yapamayacağın hiçbir şey yok! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…