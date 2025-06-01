2 Haziran Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün duygusal enerjini nasıl yöneteceğin hakkında biraz sohbet etmek istiyoruz. Her zaman mantığını ön planda tutan, duygularını sürekli bir mantık süzgecinden geçirme eğiliminde olabilirsin. Ancak bu durum, zaman zaman seni yorabilir ve enerjini tüketebilir.

Bugün belki de duygularına biraz daha fazla yer vermek, onları olduğu gibi kabul etmek ve hissetmek, senin için daha sağlıklı ve rahatlatıcı bir seçenek olabilir. Her şeyi çözümlemeye, her sorunu çözmeye çalışmak yerine, belki de sadece hissetmek, duygularını yaşamak daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…