28 Mayıs Çarşamba Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün biraz karmaşık bir gün olabilir. Kıskançlık hissi ya da belki de tamamen asılsız bir kuruntu, ruh halini etkileyebilir. Sevdiğin kişiye karşı haksız bir suçlama ya da gereksiz bir kıskançlık krizi yaşayabilirsin. Bu durumda en iyisi bir adım geri çekilip durumu daha geniş bir perspektiften değerlendirmek olabilir.

Bir anda içinde bulunduğun durumu gözden geçir ve ne hissettiğini analiz et. Kendine biraz zaman tanı, belki de bu hislerin geçici olduğunu fark edeceksin. Kıskançlık, aşkın bir parçası olabilir ancak kontrol altında tutulmalıdır, unutma... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...