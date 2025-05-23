24 Mayıs Cumartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta sonu gökyüzünde gerçekleşen Güneş ve Plüton üçgeninin etkisini üzerinde hissetmiş olmalısın. Bu kozmik etkileşim, duygularını daha kararlı ve kesin bir şekilde ifade etme ihtiyacını ortaya çıkarıyor. İçinde bir süredir biriktirdiğin hislerini, belki de bir çiçek ya da bir öpücük gibi tatlı bir jestle dışa vurabilirsin. Bu minik jest, ilişkinde uzun zamandır arzuladığın o derinliği ve samimiyeti sağlayabilir.

Bekarsan, bu hafta sonu eski bir aşkın yeniden alevlenmesi veya geçmişte kalan bir duygunun yeniden canlanması söz konusu olabilir. Belki de bir süredir unuttuğun bir kişi, ansızın aklına düşer ve kalbinin hızla atmasına neden olur. Bu durum, eski bir aşkın yeniden canlanmasına veya bir yaranın tekrar açılmasına neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…