21 Mayıs Çarşamba Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün sevdiğin kişinin kafasında ne olduğunu çözme çabalarını bir kenara bırakmanın tam zamanı. Bunun yerine onunla birlikte hayal kurmayı denemeye ne dersin? Belki birlikte geçireceğiniz bir tatil, belki birlikte izlemek istediğiniz bir film veya belki de birlikte denemek istediğiniz bir yemek tarifi... Hayal kurmak, ilişkinize yeni bir boyut katacaktır.

Romantik duygularını ifade etmek konusunda kelimeleri kullanmayı düşünüyorsan, biraz dur ve düşün. Kelimeler bazen gereğinden fazla karmaşıklaşabilir. Bunun yerine, bir bakış, hafif bir dokunuş veya belki de birlikte paylaşılan bir sessiz an, duygularını ifade etmek için çok daha etkili olabilir. Bu tür küçük ama anlamlı jestler, ilişkinizi daha derin bir seviyeye taşıyabilir. Hadi hayatı O'nunla paylaş! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…