19 Mayıs Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki hareketlilikten çokça etkilenebilirsin. Mars'ın Koç burcundaki konumu, enerjini biraz düşürebilir ve seni iç dünyana yöneltebilir. İç sesini dinlemek ve kendinle baş başa kalmak isteyebilirsin.

Bu durum aşk hayatında biraz karmaşa yaratabilir. Geçmişte sakladığın, dile getirmekten çekindiğin duyguların, bugün yüzeye çıkmak için can atıyor olabilir. Bu enerjiyi doğru bir şekilde yönetmeyi başarırsan, ilişkindeki tıkanıklıkları temizleyebilir ve rahat bir nefes alabilirsin. Ancak bu durum, biraz hassaslık ve dikkat gerektiriyor; bizden söylemesi.

Eğer bekarsan ve artık yeni bir ilişkiye adım atmayı istiyorsan, bugün bu konuda biraz daha temkinli olman gerekebilir. Kalbindeki kişinin niyetini dikkatlice değerlendirmen ise hem kendini korumanı sağlar hem de daha sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler kurmanın yolunu açar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…