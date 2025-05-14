15 Mayıs Perşembe Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün sözlerinin hafifliği ve tonu, aslında ne demek istediğinden daha fazla önem taşıyacak. En masum bir cümle bile, yanlış bir tonla söylendiğinde, sevdiğin kişiyi derinden yaralayabilir. Bu durum, belki de ilişkindeki duygusal sınırlarını yeniden belirlemen gerektiğini işaret ediyor. Bu sınırların ne olduğunu belirlemek, hem senin hem de partnerinin duygusal güvenliğini sağlayacak.

Eğer bekarsan, bu durum senin için yeni bir aşka adım atmanın tam zamanı olabilir. Yeni bir ilişkiye başlarken, sınırlarını baştan çizmek ve ne istediğini belirlemek, hem senin hem de yeni partnerin için sağlıklı bir başlangıç olacaktır. Öyleyse mutluluklar seni bulsun! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…