12 Mayıs Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün seninle gökyüzünün büyüleyici hikayelerinden birini paylaşmak istiyoruz. Göz kamaştırıcı güzellikteki Dolunay, bugün gizemli ve çekici Akrep burcunda parlıyor. Bu durum, enerji dengelerinde bazı dalgalanmalar oluşturabilir ve bu da ikili ilişkilerini etkileyebilir.

Partnerinle arana, belki de geçmişten bugüne taşıdığın ve unuttuğunu düşündüğün bazı kırgınlıklar girebilir. Dolunay'ın etkisiyle yeniden gündeme gelem bu konular, belki de görmezden geldiğin bazı duygusal yaraları açığa çıkarabilir.

Tam da bu noktada, belki de uzun zamandır beklediğin bir özür ya da telafi etmek için atılan bir adımı kabul etmek isteyebilirsin. Böylece ilişkinde yeni bir başlangıç yapma şansın olabilir. Ancak unutma ki hayat sadece katlanabildiklerimiz ve affedebildiklerimiz kadardır. Bu durumda neyi tolere edebileceğin, tamamen sana bağlı! Bakalım affedebilecek misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…