31 Mayıs Cumartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün belki de içinde bir fırtına kopuyor ve duygularını saklayarak kendini daha güçlü hissediyorsun. Belki de bu, senin doğanın gereği kendini koruma içgüdünle hareket etmenin bir sonucu. Ancak unutma, bu tür bir koruma içgüdüsü, aşk hayatında beklenmedik sonuçlar doğurabilir ve bu da aşkının sonunu getirebilir.

İşte tam bu noktada, aranızdaki mesafeyi azaltmanın ve kendini aşka tamamen bırakmanın zamanı geldi. Duygularını saklamak yerine, onları açığa çıkar ve sevdiğin kişiye hislerini belli et. Bu sayede aranızda güçlü bir güven bağı oluşacak ve ilişkiniz daha da sağlamlaşacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…