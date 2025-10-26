Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzünde oluşan Mars ile Jüpiter üçgeni, enerjini adeta bir roketin hızıyla yükseltecek. Ancak dikkat! Bu hızlı enerji artışı, stresin kaslarında gerilme yaratmasına neden olabilir.

Bu yüzden hafta boyunca rutinlerine, hafif esneme hareketleri ekleyebilirsin. Bu hareketler, kaslarının rahatlamasına yardımcı olacak ve enerjini dengede tutmanı sağlayacaktır. Ayrıca, nefes egzersizleri de bu süreçte büyük bir yardımcın olacak. Böylece, haftanın ortasına geldiğinde kendini daha güçlü ve enerjik hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…