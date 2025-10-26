onedio
27 Ekim - 2 Kasım Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu
27 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 27 Ekim - 2 Kasım haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzünde oluşan Mars ile Jüpiter üçgeni, enerjini adeta bir roketin hızıyla yükseltecek. Ancak dikkat! Bu hızlı enerji artışı, stresin kaslarında gerilme yaratmasına neden olabilir. 

Bu yüzden hafta boyunca rutinlerine, hafif esneme hareketleri ekleyebilirsin. Bu hareketler, kaslarının rahatlamasına yardımcı olacak ve enerjini dengede tutmanı sağlayacaktır. Ayrıca, nefes egzersizleri de bu süreçte büyük bir yardımcın olacak. Böylece, haftanın ortasına geldiğinde kendini daha güçlü ve enerjik hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

