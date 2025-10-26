Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatın iniş ve çıkışlarla dolu olacak. Zira, Merkür ile Uranüs arasındaki karşıt etkiler, duygusal hayatında dalgalanmalar yarayacak gibi görünüyor. Hani o beklenmedik anlarda çıkan sürprizler, ani gelişen olaylar var ya, işte onlar bu hafta seninle olacak.

Ama merak etme, her şey senin kontrolünde! Hatta belki de ilişkideki bu dalgalanmalar, aslında senin esnekliğini ve uyum yeteneğini test ediyor olabilir. Belki de bu süreç, ilişkini daha da güçlendirecek bir fırsattır. Ne de olsa, açık ve dürüst bir iletişim, sevginin en güçlü ilacıdır. Bu hafta, sevgi dolu sözlerin ve içten duyguların, ilişkindeki tüm gerginlikleri çözecek ve sevgiyi taze tutacak.

Haftanın sonuna doğru ise, sanki bir peri masalının içindeymişsin gibi hissedeceksin. Tüm o karmaşa ve dalgalanmaların ardından, sakin ve huzurlu bir atmosfer seni bekliyor. Belki de bu, tüm haftanın stresini atman için en iyi zamana dönüşecek! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…