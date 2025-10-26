Sevgili Boğa, bu hafta senin hareketli ve dikkat çekici geçecek. Gökyüzünün en güçlü savaşçısı Mars, disiplin ve düzenin temsilcisi Satürn ile üçgen açı yapacak. Bu durum, iş hayatında disiplinli ve kararlı hareket etmeni sağlayacak. Uzun zamandır kafanda olgunlaştırdığın ancak bir türlü hayata geçiremediğin projeler için sabırlı ve sistemli adımlar atmanın tam zamanı! Ekip içinde liderlik yapmak ve sorumluluk almak da bu dönemde senin için daha kolay olacak. Detaylara verdiğin önem, işlerinde sağlam adımlar atmanı sağlayacak. Böylece gözle görülür sonuçlar elde edeceksin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise kariyerinde beklenmedik iletişim fırsatları gündeme gelecek. Yeni fikirler, kısa süreli eğitimler veya çevrenden gelecek önerilere kulak vermek bile başarıya giden bir yol olabilir. Ancak başarı için dikkatini dağıtma ve adımlarını ölçülü at. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…