2026 Kültür Seyahati Trendleri

Daha az şehir, daha çok bağ Daha az fotoğraf, daha çok hafıza Daha az hız, daha fazla derinlik

Kısa bir seyahat reçetesi:

3 gün yerine 5 gün tek şehir

Müze kadar sokak ve kafe

Program kadar rastlantı

2026’nın seyahat anlayışı çok net:

Bir şehir seni değiştirmiyorsa, sadece bir duraktır.

Kültür rotaları ise yolculuğun kendisidir.

Gezmek artık kaçmak değil, kendine yaklaşmak. Şehirler birer destinasyon değil, birer hikâye.

Eğer bir şehir sana bir cümle bıraktıysa… İşte o seyahat unutulmazdır.

Ve evet…

Artık şehirler gezilecek yerler değil,

okunacak metinler.