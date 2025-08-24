25 Ağustos - 31 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için oldukça ilginç enerjiler söz konusu. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu uyumlu üçgen, ruhunda derin bir denge arayışını tetikliyor. Bu, yaşamının her alanında daha dengeli ve uyumlu bir enerji arayışını ifade ediyor.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Uranüs arasındaki altmışlık, sana biraz daha farklı bir enerji sunuyor. Bu enerji, belki de aniden bir diyet programına başlama ya da alışkanlıklarını değiştirme isteği yaratabilir. Belki de yıllardır düşündüğün o spor salonuna üyeliği bu hafta gerçekleştirebilirsin. Ya da belki de sağlıklı beslenme konusunda daha bilinçli adımlar atabilirsin. Bu enerji, yaşam tarzını değiştirme konusunda ilham verebilir. Bu noktada sağlıklı beslenmeye de odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…