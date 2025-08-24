onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
25 Ağustos - 31 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için oldukça ilginç enerjiler söz konusu. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu uyumlu üçgen, ruhunda derin bir denge arayışını tetikliyor. Bu, yaşamının her alanında daha dengeli ve uyumlu bir enerji arayışını ifade ediyor.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Uranüs arasındaki altmışlık, sana biraz daha farklı bir enerji sunuyor. Bu enerji, belki de aniden bir diyet programına başlama ya da alışkanlıklarını değiştirme isteği yaratabilir. Belki de yıllardır düşündüğün o spor salonuna üyeliği bu hafta gerçekleştirebilirsin. Ya da belki de sağlıklı beslenme konusunda daha bilinçli adımlar atabilirsin. Bu enerji, yaşam tarzını değiştirme konusunda ilham verebilir. Bu noktada sağlıklı beslenmeye de odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
