25 Ağustos - 31 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu haftaya Venüs'ün büyülü etkisiyle başlıyoruz. Pazartesi günü, ailevi konuların gündemini işgal ettiğini göreceksin. Ancak endişelenme, çünkü bu durum partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirecek bir fırsat olabilir. Belki de ailenle daha fazla zaman geçirerek, birlikte güzel anılar oluşturabilirsin.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, adeta bir romantik film sahnesini andıracak bir aşk ortamı sunuyor. Bu dönemde, belki de uzun zamandır dost olarak gördüğün biriyle aranda kıvılcımlar uçuşabilir. Ancak hafta sonu, ilişkinizde kıskançlık ya da aşırı kontrol gibi olumsuz durumlar belirebilir. Bu durum, ilişkine gölge düşürebilir ve huzurunu kaçırabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…