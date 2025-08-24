onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
25 Ağustos - 31 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftaya Venüs'ün büyülü etkisiyle başlıyoruz. Pazartesi günü, ailevi konuların gündemini işgal ettiğini göreceksin. Ancak endişelenme, çünkü bu durum partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirecek bir fırsat olabilir. Belki de ailenle daha fazla zaman geçirerek, birlikte güzel anılar oluşturabilirsin.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, adeta bir romantik film sahnesini andıracak bir aşk ortamı sunuyor. Bu dönemde, belki de uzun zamandır dost olarak gördüğün biriyle aranda kıvılcımlar uçuşabilir. Ancak hafta sonu, ilişkinizde kıskançlık ya da aşırı kontrol gibi olumsuz durumlar belirebilir. Bu durum, ilişkine gölge düşürebilir ve huzurunu kaçırabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

