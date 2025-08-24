onedio
25 Ağustos - 31 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Venüs'ün Aslan burcundaki hareketiyle, ev ve aile yaşamınızın parlak bir şekilde ön plana çıktığını göreceksin. Haftanın ilk günlerinde, evindeki değişiklikler ve yeni düzenlemelerle, huzur dolu bir atmosfer yaratman mümkün olacak. Belki biraz dekorasyon, belki biraz düzenleme ile evindeki enerjiyi yenileyebilirsin.

Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, kariyer hayatında kalıcı ve güçlü destekler almanı sağlar. Üstlerinden gelecek onaylar veya iş planlarının resmiyet kazanması, motivasyonunu artırır ve enerjini yükseltir. Bu durum, iş hayatındaki başarılarının daha da artacağı anlamına geliyor.

Hafta ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş yerinde beklenmedik ama olumlu gelişmeler getirir. Aniden ortaya çıkan bir projeyle, iş hayatında parıldayabilir, belki de farklı bir alana yönelerek yeni bir gelir kaynağı oluşturabilirsin. Hafta sonuna geldiğinde, özgürlük arzun ve sorumlulukların arasında denge kurmakta zorlanabilirsin, dikkatli ol! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

