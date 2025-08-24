25 Ağustos - 31 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta aşk gezegeni Venüs'ün Aslan burcundaki hareketiyle, aile ve yaşam alanların göz alıcı bir şekilde ön plana çıkıyor. Haftanın ilk günlerinde, evindeki değişiklikler ve yeni düzenlemelerle, huzur dolu bir atmosfer yaratabilirsin. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, kariyer hayatında kalıcı ve güçlü destekler almanı sağlar. Üstlerinden gelecek onaylar veya iş planlarının resmiyet kazanması, motivasyonunu artırır ve enerjini yükseltir.

Hafta ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş yerinde beklenmedik ama olumlu gelişmeler getirir. Aniden ortaya çıkan bir projeyle, iş hayatında parıldayabilir, belki de farklı bir alana yönelerek yeni bir gelir kaynağı oluşturabilirsin. Hafta sonuna geldiğinde, Venüs ve Plüton'un karşıtlığı, özgürlük arzunu ve sorumluluklarını dengelemekte zorlanmana neden olabilir. Ancak endişelenme Neptün'ün altmışlığı, uzun vadeli hayallerin için seni kolektif çalışmalar ve ekip ruhuyla destekliyor.

Sıra geldi aşka! Aşk hayatında ise haftanın başında Venüs'ün etkisiyle, ailevi konular üzerinden partnerinle bağlarını güçlendirebilirsin. Hafta ortasında Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, romantik ve ilham verici bir aşk ortamı sunuyor. Belki de dostluklar aşka dönüşebilir. Hafta sonunda ise kıskançlık ya da aşırı kontrol, ilişkine gölge düşürebilir. Bu durumda daha yumuşak ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemen gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…