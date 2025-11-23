Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzünü enerjisi ile saran Venüs ve Jüpiter üçgeni, sana kariyerinde genişleme enerjisi armağan ediyor. Bu enerji, patronlarından gelen övgülerle veya bir projenin hızla onaylanmasıyla kendini gösterebilir. Bu durum, seni motive ederken, aynı zamanda iş hayatında daha görünür bir pozisyona yükselme ihtimalini de artıracaktır. Özellikle maddi getirisi güçlü bir teklif alabilirsin bugün. Ya da mevcut işinde rolünü büyütecek bir görev kapabilirsin. Kısacası, bu hafta iş hayatında yeni fırsatlar ve yükselişler seni bekliyor olabilir.

Öte yandan Merkür’ün durağan hareketi nedeniyle hafta ortasında bazı süreçlerin beklediğin kadar hızlı ilerlemeyebileceğiyle de yüzleşebilirsin. Neyse ki sabırlı doğan bu durumu lehine çevirebilir. Düzen kurmak, planları netleştirmek ve hata payını sıfıra indirmek için harika bir dönem seni bekliyor. Bu yavaşlamayı bir fırsata dönüştürmekte gecikme, yıl bitmeden kendi şansını yarat.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Venüs ile Uranüs karşıtlığı kalbinde beklenmedik bir dalgalanma yaratabilir. Uzun süredir durağan giden bir duygusal süreç aniden yön değiştirebilir. Belki de biri sana şaşırtıcı bir itirafla gelebilir ya da belki de sen kendi iç dünyanda ani bir aydınlanma yaşayabilirsin. Galiba bu hafta aşkta sürprizlere açık olsan iyi edersin. Çünkü gökyüzü sana beklenmedik duygusal dönüşler vadediyor, bu şansı kaçırma. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…