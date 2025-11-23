onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 24 Kasım - 30 Kasım Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 24 Kasım - 30 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 24 Kasım - 30 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzünü enerjisi ile saran Venüs ve Jüpiter üçgeni, sana kariyerinde genişleme enerjisi armağan ediyor. Bu enerji, patronlarından gelen övgülerle veya bir projenin hızla onaylanmasıyla kendini gösterebilir. Bu durum, seni motive ederken, aynı zamanda iş hayatında daha görünür bir pozisyona yükselme ihtimalini de artıracaktır. Özellikle maddi getirisi güçlü bir teklif alabilirsin bugün. Ya da mevcut işinde rolünü büyütecek bir görev kapabilirsin. Kısacası, bu hafta iş hayatında yeni fırsatlar ve yükselişler seni bekliyor olabilir.

Öte yandan Merkür’ün durağan hareketi nedeniyle hafta ortasında bazı süreçlerin beklediğin kadar hızlı ilerlemeyebileceğiyle de yüzleşebilirsin. Neyse ki sabırlı doğan bu durumu lehine çevirebilir. Düzen kurmak, planları netleştirmek ve hata payını sıfıra indirmek için harika bir dönem seni bekliyor. Bu yavaşlamayı bir fırsata dönüştürmekte gecikme, yıl bitmeden kendi şansını yarat.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Venüs ile Uranüs karşıtlığı kalbinde beklenmedik bir dalgalanma yaratabilir. Uzun süredir durağan giden bir duygusal süreç aniden yön değiştirebilir. Belki de biri sana şaşırtıcı bir itirafla gelebilir ya da belki de sen kendi iç dünyanda ani bir aydınlanma yaşayabilirsin. Galiba bu hafta aşkta sürprizlere açık olsan iyi edersin. Çünkü gökyüzü sana beklenmedik duygusal dönüşler vadediyor, bu şansı kaçırma. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın