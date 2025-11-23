onedio
24 Kasım - 30 Kasım Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 24 Kasım - 30 Kasım haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 24 Kasım - 30 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gökyüzünün iki parlak yıldızı Venüs ve Jüpiter, bu hafta seninle birlikte. Üçgenlerini oluşturan bu iki güçlü gezegen, enerjilerini senin kariyerine yönlendiriyorlar ve bu enerji, iş hayatında genişleme ve büyüme fırsatlarına kapılarını açıyor. Bu enerji, belki de patronlarının takdirlerini kazanmanı sağlayacak, belki de beklediğin bir projenin hızla onaylanmasını getirecek. Bu durum, seni sadece motive etmekle kalmayacak, aynı zamanda iş hayatında daha görünür bir pozisyona yükselme ihtimalini de artıracak.

Bu hafta, özellikle maddi açıdan güçlü bir teklif alabilirsin. Belki de mevcut işinde rolünü büyütecek, yeteneklerini daha fazla gösterebileceğin bir görevi kapabilirsin. Kısacası, bu hafta iş hayatında yeni fırsatlar ve yükselişler seni bekliyor olabilir.

Fakat her şeyin mükemmel olmayacağını unutma. Merkür’ün durağan hareketi nedeniyle hafta ortasında bazı süreçlerin beklediğin kadar hızlı ilerlemeyebileceğiyle de yüzleşebilirsin. Ancak senin sabırlı doğan, bu durumu lehine çevirebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

