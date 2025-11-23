Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz inişli çıkışlı olabilir. Özellikle bedensel enerjinde dalgalanmalar hissedebilirsin. Bu durum, baş ve boyun bölgende bir miktar gerilim hissi yaratabilir. Ama endişelenme bu durumla başa çıkmak için birkaç önerimiz var.

Birincisi, kısa yürüyüşler yapmayı dene. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendini daha iyi hissetmene yardımcı olabilir. Belki bir parka, belki de sakin bir sokakta yürüyüşe çıkabilirsin. Ayrıca, esneme egzersizleri de oldukça faydalı olabilir. İkincisi ise bugün sindirim sistemini biraz daha fazla dikkat etmen gerekebilir. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, senin için iyi bir seçenek olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…